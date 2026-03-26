Textron Aktie

Textron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

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Textron-Investmentbeispiel 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Textron eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Textron-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Textron-Anteile letztlich bei 36,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 27,655 Textron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 508,57 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 25.03.2026 auf 90,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 150,86 Prozent.

Jüngst verzeichnete Textron eine Marktkapitalisierung von 15,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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