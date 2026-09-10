NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie Anlegern gebracht.

Textron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Textron-Aktie bei 39,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,107 Textron-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 79,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 005,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +100,58 Prozent.

Textron wurde am Markt mit 13,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at