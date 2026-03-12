NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Textron-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Textron-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Textron-Anteile bei 69,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144,383 Textron-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.03.2026 13 466,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,67 Prozent.

Textron war somit zuletzt am Markt 16,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at