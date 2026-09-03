NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Textron-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Textron-Anteile bei 72,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,378 Textron-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.09.2026 109,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,22 Prozent.

Textron war somit zuletzt am Markt 13,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at