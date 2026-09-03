Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Rentables Textron-Investment?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Textron-Anteile bei 72,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,378 Textron-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.09.2026 109,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,22 Prozent.
Textron war somit zuletzt am Markt 13,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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