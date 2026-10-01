Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Performance im Blick
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Textron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,03 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,079 Textron-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 76,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 072,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7,28 Prozent vermehrt.
Textron wurde am Markt mit 13,32 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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