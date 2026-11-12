Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Langfristige Anlage
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor einem Jahr verdient
Textron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Textron-Aktie an diesem Tag bei 82,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Textron-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,124 Textron-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 1 041,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,19 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Textron eine Marktkapitalisierung von 14,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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