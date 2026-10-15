Textron Aktie

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WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

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Profitable Textron-Anlage? 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Textron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Textron-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Textron-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Textron-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,212 Textron-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,44 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 14.10.2026 auf 73,80 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Textron belief sich zuletzt auf 12,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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