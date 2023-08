NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Timberland Bancorp-Investment abgeworfen

Am 04.08.2022 wurden Timberland Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Timberland Bancorp-Aktie bei 26,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,846 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,38 USD, da sich der Wert einer Timberland Bancorp-Aktie am 03.08.2023 auf 31,04 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 119,38 USD, was einer positiven Performance von 19,38 Prozent entspricht.

Insgesamt war Timberland Bancorp zuletzt 257,65 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at