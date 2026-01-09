NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Timberland Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Timberland Bancorp-Anteile 12,68 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 78,864 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 873,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 187,38 Prozent zugenommen.

Timberland Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 280,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at