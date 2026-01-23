NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Timberland Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33,36 USD wert. Bei einem Timberland Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,998 Timberland Bancorp-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Timberland Bancorp einen Börsenwert von 312,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at