Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Timberland Bancorp-Anlage unter der Lupe
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Timberland Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Timberland Bancorp-Anteile letztlich bei 25,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Timberland Bancorp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,604 Timberland Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 38,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 510,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,01 Prozent.
Timberland Bancorp war somit zuletzt am Markt 288,35 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
