Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Langfristige Performance
|
24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15,01 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 666,223 Timberland Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 43,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 960,69 USD wert. Damit wäre die Investition um 189,61 Prozent gestiegen.
Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 339,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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