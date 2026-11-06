Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Profitable Timberland Bancorp-Investition?
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06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2021 wurde das Timberland Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Timberland Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,30 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 353,357 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Timberland Bancorp-Papiers auf 47,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 879,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68,80 Prozent vermehrt.
Timberland Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 373,75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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