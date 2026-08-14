NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 342,231 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 15 886,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,86 Prozent angezogen.

Timberland Bancorp wurde am Markt mit 358,69 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at