Timberland Bancorp Aktie

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WKN: 923588 / ISIN: US8870981011

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Frühe Investition 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Timberland Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Timberland Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendete das Timberland Bancorp-Papier bei 28,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,714 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Aktien wären am 29.10.2026 1 687,86 USD wert, da der Schlussstand 47,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,79 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp belief sich zuletzt auf 366,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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