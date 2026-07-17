NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Timberland Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Timberland Bancorp-Anteile letztlich bei 28,41 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,199 Timberland Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 1 579,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,87 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,94 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Timberland Bancorp eine Marktkapitalisierung von 340,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at