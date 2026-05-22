NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Timberland Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Timberland Bancorp-Papier 29,03 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 344,471 Timberland Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 40,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 006,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,06 Prozent erhöht.

Timberland Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 316,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at