Timberland Bancorp Aktie

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WKN: 923588 / ISIN: US8870981011

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Performance im Blick 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Timberland Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,42 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 33,990 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 300,82 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 12.03.2026 auf 38,27 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 300,82 USD, was einer positiven Performance von 30,08 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Timberland Bancorp eine Marktkapitalisierung von 301,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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