Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Performance im Blick
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,42 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 33,990 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 300,82 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 12.03.2026 auf 38,27 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 300,82 USD, was einer positiven Performance von 30,08 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Timberland Bancorp eine Marktkapitalisierung von 301,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Timberland Bancorp Inc.
Analysen zu Timberland Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Timberland Bancorp Inc.
|37,92
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.