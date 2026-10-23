NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Timberland Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Timberland Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Timberland Bancorp-Aktie bei 32,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,117 Timberland Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 46,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,30 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 46,30 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Timberland Bancorp belief sich jüngst auf 354,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at