NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,17 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 821,693 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.02.2026 32 555,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225,55 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Timberland Bancorp belief sich zuletzt auf 313,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

