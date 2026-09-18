Timberland Bancorp Aktie

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WKN: 923588 / ISIN: US8870981011

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Timberland Bancorp-Anlage im Blick 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Timberland Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 15,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,516 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 3 001,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 200,13 Prozent.

Insgesamt war Timberland Bancorp zuletzt 358,67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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