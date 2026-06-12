NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Timberland Bancorp-Aktien gewesen.

Am 12.06.2023 wurden Timberland Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Timberland Bancorp-Anteile bei 25,36 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 394,322 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 640,38 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 11.06.2026 auf 42,20 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 66,40 Prozent.

Timberland Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 338,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at