NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,122 Timberland Bancorp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 147,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,57 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Timberland Bancorp einen Börsenwert von 282,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at