NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Timberland Bancorp-Investment gewesen.

Am 09.10.2021 wurde die Timberland Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,81 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,710 Timberland Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (45,38 USD), wäre das Investment nun 1 575,15 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 575,15 USD entspricht einer Performance von +57,51 Prozent.

Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 347,96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at