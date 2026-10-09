Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Timberland Bancorp-Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren verdient
Am 09.10.2021 wurde die Timberland Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,81 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,710 Timberland Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (45,38 USD), wäre das Investment nun 1 575,15 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 575,15 USD entspricht einer Performance von +57,51 Prozent.
Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 347,96 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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