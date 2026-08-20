TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Lohnende TransAct Technologies-Investition?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden TransAct Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,24 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 358,491 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 320,75 USD wert. Mit einer Performance von +13,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 50,02 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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