NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden TransAct Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,24 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 358,491 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 320,75 USD wert. Mit einer Performance von +13,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 50,02 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at