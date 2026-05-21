TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Performance im Blick
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde das TransAct Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen TransAct Technologies-Anteile letztlich bei 7,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 137,741 Anteilen. Die gehaltenen TransAct Technologies-Papiere wären am 20.05.2026 495,87 USD wert, da der Schlussstand 3,60 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 50,41 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies belief sich zuletzt auf 38,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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