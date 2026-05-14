NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TransAct Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die TransAct Technologies-Aktie bei 12,66 USD. Bei einem TransAct Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,899 TransAct Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 3,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,99 Prozent verringert.

Insgesamt war TransAct Technologies zuletzt 34,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at