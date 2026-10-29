TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Lukrative TransAct Technologies-Anlage?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,12 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,082 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,95 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 28.10.2026 auf 5,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,05 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies belief sich zuletzt auf 56,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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