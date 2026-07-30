NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TransAct Technologies-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,19 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 221,001 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 995,12 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 29.07.2026 auf 4,91 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 40,05 Prozent.

Insgesamt war TransAct Technologies zuletzt 50,79 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at