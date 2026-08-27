TransAct Technologies Aktie

TransAct Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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Rentabler TransAct Technologies-Einstieg? 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der TransAct Technologies-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die TransAct Technologies-Anteile bei 6,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,706 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 74,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,08 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 25,29 Prozent gleich.

TransAct Technologies wurde am Markt mit 52,19 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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