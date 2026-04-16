TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Hochrechnung
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren
TransAct Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 836,820 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 803,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,97 Prozent verringert.
Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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