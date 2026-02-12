NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TransAct Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die TransAct Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,49 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransAct Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1 335,113 TransAct Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 3,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 006,68 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 49,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies bezifferte sich zuletzt auf 38,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at