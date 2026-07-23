NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TransAct Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die TransAct Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 3,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransAct Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 250,627 TransAct Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 5,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 268,17 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies bezifferte sich zuletzt auf 52,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at