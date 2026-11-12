TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Frühe Investition
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der TransAct Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendete das TransAct Technologies-Papier bei 4,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 298,851 TransAct Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 4,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 333,33 USD wert. Mit einer Performance von +13,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
TransAct Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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