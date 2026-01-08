TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Rentables TransAct Technologies-Investment?
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die TransAct Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,779 TransAct Technologies-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.01.2026 85,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,75 USD belief. Damit wäre die Investition um 14,58 Prozent gesunken.
TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 38,47 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
