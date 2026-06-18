NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

TransAct Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TransAct Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 390,821 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 315,72 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 17.06.2026 auf 5,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,84 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte TransAct Technologies einen Börsenwert von 52,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at