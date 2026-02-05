TransAct Technologies Aktie

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

Frühe Investition 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 4,49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 222,717 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers auf 3,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 792,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,71 Prozent verringert.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,62 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

