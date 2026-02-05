TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Frühe Investition
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 4,49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 222,717 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers auf 3,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 792,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,71 Prozent verringert.
TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,62 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu TransAct Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TransAct Technologies Inc.
|3,58
|-2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.