NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.04.2023 wurde die TransAct Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 149,701 Anteile im Depot. Die gehaltenen TransAct Technologies-Papiere wären am 08.04.2026 500,00 USD wert, da der Schlussstand 3,34 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,00 Prozent.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,75 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at