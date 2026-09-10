TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Frühe Investition
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren angefallen
TransAct Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die TransAct Technologies-Aktie 7,30 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 1 369,863 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 5,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 397,26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26,03 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von TransAct Technologies belief sich jüngst auf 53,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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