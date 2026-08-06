Trend Micro Aktie

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WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Lohnender Trend Micro-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: Hätte sich ein Investment in Trend Micro vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Anlegern gebracht.

Trend Micro-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6 434,00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,016 Trend Micro-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,51 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 05.08.2026 auf 6 467,00 JPY belief. Damit wäre die Investition 0,51 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Trend Micro eine Marktkapitalisierung von 839,24 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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