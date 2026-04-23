Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Rentables Trend Micro-Investment?
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23.04.2026 10:03:25
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5 300,00 JPY wert. Bei einer 100-JPY-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,019 Trend Micro-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 5 879,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,92 JPY wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,92 Prozent.
Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 781,77 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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