NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Trend Micro-Anteile an diesem Tag 5 740,00 JPY wert. Bei einer 100-JPY-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,017 Trend Micro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,99 JPY, da sich der Wert einer Trend Micro-Aktie am 28.01.2026 auf 6 084,00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 5,99 Prozent vermehrt.

Trend Micro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 810,75 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at