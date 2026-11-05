Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Trend Micro-Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trend Micro-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6 590,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,152 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 1 055,84 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 6 958,00 JPY belief. Mit einer Performance von +5,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Trend Micro jüngst 929,35 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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