Trend Micro Aktie

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WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Trend Micro-Investment 12.11.2026 10:03:23

NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Trend Micro eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit Trend Micro-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Trend Micro-Papier bei 3 855,00 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in die Trend Micro-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,594 Trend Micro-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 17 424,12 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 6 717,00 JPY belief. Mit einer Performance von +74,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Trend Micro betrug jüngst 868,31 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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