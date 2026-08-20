Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Trend Micro-Anlage im Blick
|
20.08.2026 10:03:27
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Trend Micro-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Trend Micro-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3 645,00 JPY. Bei einer 10 000-JPY-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,743 Trend Micro-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 5 614,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 401,92 JPY wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,02 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Trend Micro belief sich zuletzt auf 716,32 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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