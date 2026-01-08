NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trend Micro-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4 845,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,021 Trend Micro-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,94 JPY, da sich der Wert einer Trend Micro-Aktie am 07.01.2026 auf 6 538,00 JPY belief. Das entspricht einem Zuwachs um 34,94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Trend Micro eine Marktkapitalisierung von 853,59 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at