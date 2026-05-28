Trend Micro Aktie

Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Trend Micro-Investment im Blick 28.05.2026 10:03:14

NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trend Micro von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Trend Micro-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Trend Micro-Anteile 3 965,00 JPY wert. Bei einem Investment von 10 000 JPY in das Trend Micro-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,522 Trend Micro-Anteilen. Die gehaltenen Trend Micro-Anteile wären am 27.05.2026 15 296,34 JPY wert, da der Schlussstand 6 065,00 JPY betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,96 Prozent zugenommen.

Trend Micro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 800,41 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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