Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Lohnendes Trend Micro-Investment?
|
05.02.2026 10:03:18
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4 760,00 JPY. Wer vor 10 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hat, hat nun 0,210 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 5 649,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,76 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 18,68 Prozent vermehrt.
Trend Micro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 804,18 Mrd. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.
Analysen zu Trend Micro Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trend Micro Inc.
|31,08
|1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.