NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4 760,00 JPY. Wer vor 10 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hat, hat nun 0,210 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 5 649,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,76 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 18,68 Prozent vermehrt.

Trend Micro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 804,18 Mrd. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at