NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Trend Micro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Trend Micro-Papier letztlich bei 3 450,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,029 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,57 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 24.06.2026 auf 5 643,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,57 Prozent vermehrt.

Trend Micro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 712,58 Mrd. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at