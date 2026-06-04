NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11 300,00 JPY wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 0,009 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,04 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 03.06.2026 auf 6 333,00 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 43,96 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro belief sich zuletzt auf 823,92 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at